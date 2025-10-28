На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Швеции хотят резко снизить возраст уголовной ответственности

DN: возраст уголовной ответственности в Швеции могут снизить до 13 лет
true
true
true
close
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Возраст уголовной ответственности в Швеции могут снизить до 13 лет. Об этом пишет газета Dagens Nyheter (DN).

Из-за отсутствия уголовной ответственности для детей младше 15 лет преступные группировки стали чаще нанимать детей этого возраста в качестве исполнителей тяжких преступлений. На этом фоне премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что правительство намерено предпринять жесткие меры в отношении несовершеннолетних преступников, чтобы защитить как самих детей, так и их потенциальных жертв.

До этого Минюст РФ анонсировал планы снизить с 16 до 14 лет возраст уголовной ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества.

В настоящее время с 14 лет несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной ответственности за совершение ряда серьезных преступлений, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование.

Ранее в России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами