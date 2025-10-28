В Швеции хотят резко снизить возраст уголовной ответственности

DN: возраст уголовной ответственности в Швеции могут снизить до 13 лет

Возраст уголовной ответственности в Швеции могут снизить до 13 лет. Об этом пишет газета Dagens Nyheter (DN).

Из-за отсутствия уголовной ответственности для детей младше 15 лет преступные группировки стали чаще нанимать детей этого возраста в качестве исполнителей тяжких преступлений. На этом фоне премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что правительство намерено предпринять жесткие меры в отношении несовершеннолетних преступников, чтобы защитить как самих детей, так и их потенциальных жертв.

До этого Минюст РФ анонсировал планы снизить с 16 до 14 лет возраст уголовной ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества.

В настоящее время с 14 лет несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной ответственности за совершение ряда серьезных преступлений, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование.

Ранее в России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики.