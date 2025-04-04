В России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики

Следственный комитет России выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, в последнее время подростки младше 16 лет участвуют в наркоторговле. Он отметил, что в России каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотиков. В то же время против еще 119 юных наркоторговцев преследование пришлось прекратить, так как они еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности (16 лет).

Бастрыкин отметил, что в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений подростков было связано с оборотом наркотиков. Юные закладчики участвуют в наркообороте по заданию взрослых, которые организуют и курируют каналы наркобизнеса в интернете. Глава СК обратил внимание, что чаще всего детей втягивают в преступную деятельность через мессенджеры.

Ранее Бастрыкин назвал тревожным уровень подростковой преступности в России.