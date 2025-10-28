Медики доставили в Екатеринбург пострадавшую в аварии в Ревде школьницу

Девочку из Ревды, пострадавшую в ДТП, доставили в Екатеринбург

Девочку, которая выжила в аварии в Ревде, перевезли в Екатеринбург. Об этом сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, после ДТП пострадавшая поступила в местную больницу с множественными переломами костей обеих ног и ушибом головного мозга средней тяжести.

Чтобы оказать пациентке всю необходимую помощь, специалисты проконсультировались в том числе и с коллегами из Москвы. Медики провели операцию, после чего поместили девочку в реанимацию.

«Ей проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких для поддержания дыхания и переливание крови», – сообщается в публикации.

Ребенка отправили в детскую больницу Екатеринбурга. На данный момент школьница находится в стабильно тяжелом состоянии.

Девочка пострадала в ДТП, произошедшем накануне. Месте с двумя знакомыми она ждала зеленый свет, когда водитель одной из машин сбил всех троих и протаранил магазин. В результате выжил только один ребенок.

Мужчину, находившегося за рулем, задержали. По словам его супруги, муж несколько раз попадался на езде в нетрезвом состоянии.

