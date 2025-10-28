На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участника СВО, сбившего девочек в Ревде, задержали

E1.ru: в Ревде задержали участника СВО, сбившего девочек
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Ревде после оказания первой помощи задержали водителя, который сбил девочек. Об этом сообщает E1.ru.

Медики оказали мужчине первую помощь, после чего передали его правоохранительным органам. Госпитализация водителю не потребовалась.

В крови подозреваемого обнаружили от 1,5 до 1,7 промилле алкоголя — это соответствует легкой или средней степени опьянения. В настоящее время мужчина содержится в изоляторе временного содержания. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 27 октября на улице Чехова. 37-летний участник СВО, находившийся в отпуске по ранению, не справился с управлением автомобилем, будучи пьяным. Он сбил трех девочек, которые стояли на тротуаре перед пешеходным переходом в ожидании зеленого сигнала светофора, и протаранил здание магазина. В результате две малолетние сестры не выжили, а их подруга находится в искусственной коме.

Ранее в Москве девочка попала в больницу после ДТП около метро.

