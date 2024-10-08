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Рыбак поймал редкую рыбу с «человеческими зубами»

UPI: житель США поймал редчайшего красного паку

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Kazakov Maksim/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина из штата Мэриленд похвастался уловом, в котором ему попалась редчайшая рыба вида красный паку. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Джереми Купер рассказал, что рыбачил на ручье недалеко от населенного пункта Кемс-Милл. Он поймал неизвестную рыбу: поначалу Купер предположил, что это рыба-луна, но позже обратил внимание на ее зубы — они были похожи на человеческие маляры, что нехарактерно для этого вида.

Чтобы понять, что у него в руках, рыбак отправил фотографию улова в Департамент природных ресурсов штата. Ответ мужчину удивил: ученые идентифицировали, что это красный паку — южноамериканский вид, похожий на пираний.

В департаменте подчеркнули, что вид не является эндемиком, тем не менее с 1995 года такая рыба была замечена в водах штата семь раз. По мнению экспертов, красный паку может попадать в реки из аквариумов. Ученые отметили, что этот вид популярен для содержания дома.

Ранее женщина нашла редкую прозрачную рыбу на пляже в Тасмании.

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