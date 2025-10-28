Глава Минсельхоза пообещала «хороший и достаточный» урожай картофеля в РФ

Минсельхоз России не ожидает перекосов цен на картофель

Минсельхоз России не ожидает «перекосов» цен на картофель в стране, заявила глава ведомства Оксана Лут. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, по овощам и картофелю урожай ожидается на уровне прошлого года.

«По картофелю чуть выше на 300 тыс. тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году», — добавила министр.

Она отметила, что урожай должен быть «хороший, достаточный».

Весной в России возникла нехватка картофеля. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина psocial/news/2025/05/30/25911338.shtml»>отмечала, что перебои с поставкой овоща и его подорожание связаны с дефицитом овощехранилищ в стране.

По ее словам, современные технологии позволяют хранить овощи до весны, то есть до нового урожая, но в РФ мало таких хранилищ. В результате картошка, которую не продали до заморозков, пропадает.

На этом фоне белорусский президент Александр Лукашенко href=»//www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/28/25895882.shtml»>ставил задачу вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России.

Ранее Путин предложил сибиряку «обменять счастье» за белорусскую картошку.