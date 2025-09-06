Путин предложил сибиряку «обменять счастье» на белорусскую картошку

Основатель продовольственной мануфактуры «Дикая Сибирь» Александр Деев назвал президенту России Владимиру Путину «цену счастья». Своей историей он поделился с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Презентуя компанию главе государства на выставке в национальном центре «Россия» в июле, Деев отметил, что продукция «Дикой Сибири» дарит тем, кто ее употребляет, чувство счастья.

«Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — рассказал предприниматель.

По слова Деева, после того, как он угостил президента продукцией своей компании, интерес к ней возрос, и в «Дикой Сибири» заранее подготовились к росту спроса.

«У меня пятеро маленьких детей. И когда Владимир Владимирович уже уходил к другому участнику, он передал привет детям, я ему сказал «до свидания», он мне сказал тоже «до свидания», — добавил Деев.

ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема форума — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина.