В России назвали еще одну причину нехватки картофеля

Возникновение перебоев с картофелем и его подорожание в 2025 году связаны с дефицитом овощехранилищ в России, заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Об этом сообщает ТАСС.

Она утверждает, что современные технологии позволяют хранить овощи до весны, то есть до нового урожая, но в стране мало таких хранилищ. Из-за этого большая часть картофеля, которую не продали до заморозков, пропадает.

По словам Тюриной, в связи с этим в стране к весне растут цены.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в республике необходимо вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России.

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал дефицит картофеля со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам последнего, «у них уже все продали в Россию», поэтому дефицит существует в обеих странах.

В начале мая Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии тем, что его продали в Россию. По словам президента республики, белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам, а фермеры, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже.

Ранее Лукашенко призвал всех сажать картофель.