В двух областях Украины наблюдаются аварийные отключения света

Аварийные отключения света начались в Полтавской и Днепропетровской областях
true
true
true
close
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут на своей странице в Telegram.

По его словам, поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света на данный момент остаются 16578 бытовых и 800 юридических абонентов, отметил он.

«В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», — добавил Когут.

Об отключениях в Днепропетровской области также сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК.
Из-за аварии в сети электроснабжение временно отсутствует в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в части города Самар, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

8 сентября глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил о том, что в Прилуках загорелась нефтебаза. Помимо этого, по его словам, в Нежине зафиксированы пожары, а также повреждены железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе действуют графики аварийных отключений света.

Ранее обесточивший Киев удар ракеты попал на видео.

