«Совокупление с дьяволом»: в Госдуме оценили запрет комикса о любви девушки и змея

Московский суд оштрафовал менеджера портала MangaLIB за публикацию японского комикса «Девушка замужем за Змеем» из-за пропаганды «нетрадиционных отношений». Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что жанр манги выбирают педофилы и извращенцы, а отношения со змеем могут символизировать «совокупление с дьяволом». Он добавил, что в русском фольклоре персонажи не сожительствовали с животными, а лягушка всегда становилась принцессой.

«Манга часто является порнографическими японскими и русскими мультиками, которые нравятся извращенцам и педофилам со всего мира. Считаю, что в нашей русской традиции, конечно, нет фактов сожительства с животными. Это не так. У нас, в нашей традиции, все-таки лягушка превращалась в принцессу. А вот в японской или даже европейской традиции не так. Но только надо помнить, что в европейской традиции мужчина, живущий с животным, чаще всего жил с суккубом, о чем был составлен соответствующий справочник в Европе под названием «Молот ведьм». Возможно, от этого отталкивался судья — что эта пропаганда все-таки некого совокупления с дьяволом или с его слугами», — сказал он.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что суд оштрафовал менеджера популярного портала MangaLIB Ивана Каста на 200 тысяч рублей за публикацию японского комикса «Девушка замужем за Змеем». По версии следствия, отношения между человеком и мифологическим существом подпадают под определение «нетрадиционных», поскольку законодательство трактует как таковые все сексуальные отношения, выходящие за рамки связи между мужчиной и женщиной.

MangaLIB — крупнейшая русскоязычная платформа для публикации комиксов и литературных произведений в стиле манги и аниме. На площадке публикуются как профессиональные работы, так и любительские рассказы и иллюстрации. До этого Таганский районный суд Москвы уже штрафовал сервис на 14 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), смены пола и отказа от деторождения.

Ранее россиянку оштрафовали за ношение одежды с символами сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).