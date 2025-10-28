Заслуженный учитель назвал последствия введения шведских столов в школах

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в интервью «Москве 24» прокомментировал предложение депутата Госдумы Ирины Филатовой ввести в школьных столовых шведские столы. По мнению педагога, такая мера может привести к социальному расслоению.

«В одной школе шведский стол, в другой — чай с булочкой пьют. Да и сама идея в условиях образовательного учреждения морально, я считаю, отвлекает от образовательного процесса, потому что в центр внимания детей попадает этот самый шведский стол», — сказал Снегуров.

По его словам, не все школы располагают современным пищеблоком для организации шведских столов.

С соответствующей инициативой Филатова обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Парламентарий отметила, что в Госдуму поступают многочисленные сведения о низких вкусовых качествах и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. Питание в школах часто лишь формально соответствует требованиям законодательства, при этом не соответствуя вкусовым потребностям детей.

Ранее в Госдуме предложили изменить рацион питания в школах Подмосковья.