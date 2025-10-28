На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура начала проверку по факту инцидента с найденным вертолетом на Камчатке

Прокуратура по Камчатке проверяет инцидент с обнаруженным вертолетом Robinson
true
true
true
close
Telegram-канал Дальневосточная транспортная прокуратура

Камчатская транспортная прокуратура устроила проверку по факту обнаружения вертолета Robinson в 11 км от поселка Октябрьский (Усть-Большерецкий район). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Инцидент произошел 25 октября. Вертолет был найден перевернутым, с отсутствующими бортовыми и регистрационными номерами. Экипаж и пассажиры судна на месте обнаружения отсутствовали.

По данным ведомства, специалисты зафиксировали повреждения несущего винта и фюзеляжа. Общий ущерб хозяевам вертолета превысит 1 млн рублей.

«Камчатской транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.  

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Расследование по нему находится на контроле транспортной прокуратуры по региону.

До этого прокуратура устроила проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в Кировской области с авиаконструктором Владимиром Трапезниковым и его самодельным вертолетом.

Сообщалось, что днем 31 июля в Омутнинском районе 88-летний местный житель пытался совершить полет на самодельном летательном аппарате вертолетного типа. При взлете произошло саморазрушение аппарата. Пилот был доставлен в Омутнинскую районную больницу.

Ранее в Красноярском крае нашли автомобиль потерявшейся в тайге семьи.

