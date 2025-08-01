Прокуратура займется трагическим инцидентом с авиаконструктором и самодельным вертолетом

Прокуратура изучит трагический инцидент с пенсионером и самодельным вертолетом

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в Кировской области с авиаконструктором Владимиром Трапезниковым и его самодельным вертолетом. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, днем 31 июля в Омутнинском районе 88-летний местный житель пытался совершить полет на самодельном летательном аппарате вертолетного типа.

При взлете произошло саморазрушение аппарата. Пилот был доставлен в Омутнинскую районную больницу. Обстоятельства выясняются.

До этого Telegram-канал 112 писал, что пожилой изобретатель вместе с родными приехал в поле рядом с деревней Залазна, чтобы испытать самодельный вертолет. При запуске двигателя и наборе оборотов лопасти оторвались, в результате чего одна из них пробила мужчине голову.

Ранее вертолет с туристами рухнул в море у берегов Афин.