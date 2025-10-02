На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярском крае нашли автомобиль потерявшейся в тайге семьи

Mash: авто потерявшейся семьи из Красноярского края нашли в поселке Кутурчин
В Красноярском крае обнаружили автомобиль потерявшейся в тайге семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Несколько дней назад их видели местные жители — семейство с туристическими рюкзаками шли в сторону горы Буратинка. Усольцевых ищут более 70 человек», — говорится в сообщении.

По информации канала, транспорт нашли в поселке Кутурчин. В поисках задействованы квадроциклы, вертолеты и БПЛА.

По предварительным данным, 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились по маршруту в сторону горы Буратинка, однако до настоящего времени не вышли на связь.

По данным регионального управления МВД, поиски ведутся в районе Манской петли в Партизанском районе. В операции задействованы более 50 человек, включая сотрудников полиции, спасателей, добровольцев и жителей окрестных населенных пунктов. Для обследования местности применяются беспилотные летательные аппараты.

Ранее москвич с ножом напал на таксиста.

