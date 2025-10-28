«Запретов уже много»: россиянам призвали разрешить выгуливать невидимых собак

В России не нужно вводить запрет на хоббидоггинг – новое увлечение на выгуливание несуществующих собак. Этот вопрос лучше отдать на поруки психиатрам и близким людей с необычным хобби, а введение специальных законодательных мер будет излишним, заявила НСН председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

В соцсетях распространилось видео, на котором группы взрослых, увлеченных хоббидоггингом, выгуливают на поводках невидимых собак. По мнению Волынец, такое времяпрепровождение – это повод обеспокоиться здоровьем людей, так как речь идет либо о временном, либо о хроническом психическом расстройстве.

«Этим людям можно почувствовать. Возможно, они чувствуют себя одинокими, не могут по каким-то причинам завести себе животное и вынуждены таким образом хоть как-то удовлетворять свою потребность в близости с кем-то, — предположила общественница. — А запрещать это на уровне законодательства - излишняя мера. У нас и так очень много запретов».

Для окружающих такое хобби вполне безопасно, а что касается детей, то это нормальная игра, отметила эксперт. В пример она привела старинный советский мультфильм «Варежка», главному герою которого родители не разрешали завести собаку, из-за чего он выгуливал варежку на резинке. Детям как раз часто не разрешают заводить домашних животных, что становится для них большой болью и заставляет выдумывать щенков и котят, пояснила Волынец. Однако в случае со взрослыми речь идет уже об отклонении от нормы, поэтому таким людям нужна медпомощь, заключила председатель НРК.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что покупая питомца ребенку, взрослые должны осознавать, что ответственность за животное ляжет на их плечи. Чаще всего желание завести собаку у ребенка не связано с готовностью нести за него полную ответственность и ухаживать за ним. Для детей собака — это скорее друг для игр, чем живое существо со своими потребностями и проблемами, предупредил специалист.

Ранее в ОП назвали извращением наличие у одинокой женщины более одного питомца.