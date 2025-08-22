На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это извращение»: россиянкам хотят запретить заводить более одного питомца

Член ОП Пожигайло: кошки и собаки заменяют женщинам семью – это извращение
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Женщины не должны заменять мужа и детей на кошек и собак. Если у одной россиянки в доме живет по пять-шесть питомцев – это можно назвать извращением, заявил 360.ru член Общественной палаты России, автор идеи о введении лимита на домашних животных Павел Пожигайло.

Напомним, накануне он выступил с инициативой ввести правило, согласно которому количество домашних животных в семье не должно превышать количество детей. Оптимальной нормой он назвал возможность завести не более одной собаки и одной кошки. Автор идеи отметил, что домашние животные должны выполнять какие-то функции, например, быть детям партнерами в играх или защищать их.

Объясняя свою идею, общественник заявил, что тенденция заводить питомцев вместо детей пришла в Россию с Запада.

«Фактически тем самым заменяют семью, детей. Целое сообщество организуется по этому поводу. Эти собаки часто даже в кровати спят», — заявил Пожигайло.

Он призвал запретить такой образ жизни, сделав акцент на одиноких женщинах, предпочитающих заботу о животных браку и рождению детей.

«Это извращение. Если женщина живет с пятью-шестью собаками и не имеет ни мужа, ни детей, то это продолжение идеологии чайлдфри или квадроберов. Собственно, это одна и та же тема, связанная с извращением и сломанной психикой», — заявил член ОП.

Ранее в России предложили снизить пенсионный возраст за рождение детей.

