Россиянам рассказали, почему не стоит заводить собаку «для ребенка»

Многие дети мечтают о собаке и упрашивают родителей ее приобрести. Однако, покупая питомца, взрослые должны осознавать, что ответственность за животное ляжет на их плечи. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Чаще всего желание завести собаку у ребенка не связано с готовностью нести за него полную ответственность и ухаживать за ним. Для детей собака — это скорее друг для игр, чем живое существо со своими потребностями и проблемами», — сказал Голубев.

Он добавил, что сразу отказывать ребенку не стоит, а лучше совместно принять взвешенное решение. Также, по его словам, питомца не стоит преподносить детям в качестве неожиданного подарка.

До этого Голубев рассказал, как подружить питомца с ребенком. По его словам, даже самая спокойная собака может проявить агрессию по отношению к детям при неправильном обращении, поэтому первая встреча должна проходить правильно.

В первую очередь, ребенок должен понять, что собака — не игрушка. Питомца не стоит беспокоить, если он отказывается идти на контакт, принимает пищу или спит, отметил кинолог.

Если животное морщит нос, показывает зубы или рычит — это крайне нервная и агрессивная реакция. В данном случае контакт с собакой нужно немедленно прекратить, предупредил эксперт.

Ранее кинолог объяснил, на что стоит ориентироваться при выборе собаки.