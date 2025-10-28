Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи беременным

Минздрав представил проект нового порядка ведения беременности, в котором предусмотрено обязательное проведение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) для всех будущих матерей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как заявили в ведомстве журналистам, анализ позволит выявлять хромосомные аномалии у плода по крови матери без инвазивных вмешательств.

По словам репродуктолога Виктории Шустовой, которую цитирует «Коммерсантъ», тест безопасен и информативен. Он давно используется в ведущих странах мира, а его внедрение в стандарт наблюдения является большим шагом к развитию современной пренатальной диагностики.

Согласно материалу «Ъ», НИПТ планируется включить в новое клиническое руководство, которое также предусматривает обязательное психологическое консультирование и установленные сроки постановки на учет по беременности. Эксперты положительно оценивают возможные нововведения, однако указывают на возможные трудности с их реализацией в регионах.

23 октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности.

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать. По мнению председателя Совфеда, в основе планирования госбюджета на демографию должен быть принцип высокой отдачи.

Ранее в Совфеде призвали помогать «отчаявшимся женщинам» с младенцами на руках.