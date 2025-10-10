На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Летевший из Вьетнама в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки

Самолет Red Wings Нячанг — Москва сел в Камрани из-за проблем с двигателем
Depositphotos

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Нячанг — Москва, вернулся в аэропорт Камрань после того, как экипаж зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным компании, инцидент произошел 10 октября на борту Boeing 777-200.

«Экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета», — отмечается в сообщении.

Командир воздушного судна решил прервать полет, чтобы специалисты провели дополнительный осмотр техники.

Авиакомпания предоставила пассажирам проживание и питание в гостинице, а также организовала перелет другими рейсами.

В сентябре в Новгородской области легкомоторный самолет после запуска двигателя начал движение и врезался в опору видеонаблюдения. Инцидент произошел накануне на посадочной площадке Кречевицы. К самопроизвольному движению самолета Piper PA-23250 привела неисправность тормозной системы. На борту находился пилот, он не пострадал.

Ранее в России признали проблему с заменой двигателей на SSJ-100.

