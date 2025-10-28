На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не было света, газа и воды»: сахалинцы — о блэкауте

Жители Сахалина рассказали, что из-за блэкаута остались без воды и тепла
true
true
true
close
Anna Voitenko/Reuters

Масштабное отключение электричества на Сахалине оставило многие дома без воды и тепла, не работали учебные заведения и поликлиники. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница острова Ника. Она отметила, что обычно в таких ситуациях свет возвращали быстрее.

«У нас в Троицком отключили свет в 7.00, а восстановили в 17.00. Часть магазинов, которые питались от генераторов, работали, а вот институты точно не работали. Вода шла тонкой струйкой, так как на насосной станции насосы не работали на полную мощность. Власти ничего не говорили — вышла новость о восстановлении электроснабжения в полном объеме, но у нас света так и не было. Когда звонила в РЭК, сказали, что не знают, когда дадут. На моей памяти это уже второе такое глобальное отключение. Обычно делают быстро, если авария какая-то, но сегодня затянули на долго», — пояснила Ника.

Другая жительница острова Надежда рассказала «Газете.Ru», что подача электроэнергии до сих пор не восстановлена в южной части Сахалина.

«Я живу в селе Дальнее, под Южно-Сахалинском. В данный момент света пока нет. Выключили утром, сейчас уже почти 19.00. Дома уже становится прохладно. Где-то воды не было, у нас хоть газ и вода есть — уже хорошо. Магазин в нашем районе работает — подключили генератор. Многие, конечно, были возмущены, что на такое долгое время нет света. Где-то и поликлиники не работали — люди не попали на прием. Мне нормально, я не жалуюсь: газ и вода есть, павербанки заряжены», — сказала Надежда.

28 октября на Сахалине произошло частичное отключение света. Без электроснабжения остались Южно-Сахалинск и восемь районов. Как сообщили в региональном правительстве, причиной сбоя стал обрыв грозотроса на одной из ЛЭП, соединяющей ключевые подстанции Южно-Сахалинска — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

Ранее тысячи жителей Крыма остались без света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами