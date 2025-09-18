Тысячи жителей Крыма остались без света

В Крыму более 20 тысяч абонентов остались без электричества из-за непогоды

В Крыму из-за непогоды без света остались более 20 тыс. человек. Об этом сообщает в Telegram-канале ГУП РК (государственное унитарное предприятие Республики Крым) «Крымэнерго».

Там рассказали, что штормовой ветер на полуострове осложняет ремонт, поэтому восстановление электроснабжения может затянуться.

На предприятии уточнили, что 18 сентября аварии произошли в Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районе, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке.

«В течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с», — предупреждало региональное управление МЧС.

