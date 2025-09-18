На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысячи жителей Крыма остались без света

В Крыму более 20 тысяч абонентов остались без электричества из-за непогоды
urbans/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму из-за непогоды без света остались более 20 тыс. человек. Об этом сообщает в Telegram-канале ГУП РК (государственное унитарное предприятие Республики Крым) «Крымэнерго».

Там рассказали, что штормовой ветер на полуострове осложняет ремонт, поэтому восстановление электроснабжения может затянуться.

На предприятии уточнили, что 18 сентября аварии произошли в Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районе, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке.

«В течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с», — предупреждало региональное управление МЧС.

Накануне стало известно, что в поселке Малое Голоустное Иркутской области после короткого замыкания на врезке у местных жителей пропал свет. Прибыв на место, специалисты обнаружили в лесу помещение с необходимым для добычи криптовалюты оборудованием. Неизвестные установили трансформатор мощностью 250кВА и повесили на дерево распределительный щит.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

