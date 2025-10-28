В России заблокировали крупнейшую базу данных аниме и манги

В России заблокировали базу данных аниме и манги MyAnimeList. Это следует из данных Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ, пишет РИА Новости.

«Так, в перечне указано, что доступ к сайту ограничивается, а изменения появились 22 октября. А при попытке выхода на сайт браузер выдает ошибку», — говорится в материале.

В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме: jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site из-за распространения пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии. В пресс-службе отметили, что владельцам сайтов направили уведомления с требованием удалить запрещенную информацию.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский.

Ранее «Союзмультфильм» рассказал о работе над аниме по пьесе Чехова «Чайка».