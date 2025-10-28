На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заблокировали крупнейшую базу данных аниме и манги

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую японскую базу данных MyAnimeList
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России заблокировали базу данных аниме и манги MyAnimeList. Это следует из данных Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ, пишет РИА Новости.

«Так, в перечне указано, что доступ к сайту ограничивается, а изменения появились 22 октября. А при попытке выхода на сайт браузер выдает ошибку», — говорится в материале.

В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме: jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site из-за распространения пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии. В пресс-службе отметили, что владельцам сайтов направили уведомления с требованием удалить запрещенную информацию.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский.

Ранее «Союзмультфильм» рассказал о работе над аниме по пьесе Чехова «Чайка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами