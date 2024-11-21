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Полиция Санкт-Петербурга не нашла в аниме порнографии и богохульства

В издательстве XLMedia сообщили, что полицейские не нашли порнографии в их комиксах и манге

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Kadokawa Shoten

Полиция не стала возбуждать уголовное дело против издательства XLMedia, в комиксах которого активистка из Санкт-Петербурга рассмотрела детскую порнографию и оскорбление чувств верующих. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат группы компаний Константин Александров.

«По указанному вами заявлению сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием оснований. Более добавить в настоящее время нечего», — пояснил адвокат.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский.

Женщина потребовала проверить издательство и магазины, где продаются комиксы, по двум статьям: изготовление порнографии с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих.

Ранее издательства и типография были оштрафованы за непристойности в книге Сорокина.

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