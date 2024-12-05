В Роскомнадзоре назвали причину блокировки популярных сайтов с аниме

Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме из-за распространения пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что владельцам сайтов направили уведомления с требованием удалить запрещенную информацию. Соответствующее решение было принято на основании статьи 15.1 закона 149-ФЗ.

«Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были. В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен», — говорится в сообщении.

О блокировке сайтов для просмотра аниме стало известно накануне вечером. Доступ к порталам был ограничен по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Под меру попали jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site.

Ранее полиция Санкт-Петербурга не нашла в аниме порнографии и богохульства.