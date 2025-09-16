На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Союзмультфильм» выпустит аниме по произведению Чехова

Союзмультфильм представит аниме по пьесе Чехова Чайка
true
true
true
close
Wikimedia Commons

«Союзмультфильм» выпустит аниме по пьесе Чехова «Чайка». Об этом рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская, пишет РИА Новости.

«спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории», — сказала она ежегодном лицензионном саммите киностудии.

Известно, что на данный момент лента находится на стадии препродакшена.

До этого на киностудии заявили о планах выпустить медиафраншизу на основе одиннадцати произведений Корнея Чуковского. Уже известно, что повторно экранизируют «Мойдодыра», «Тараканище», «Крокодила», «Муху-Цокотуху» и «Федорино горе». По ним будет снято игровое кино и мультипликационные фильм, а также игры и комиксы.

Сценарий первого фильма франшизы уже дописывает продюсер Олег Маловичко, который написал сценарии для «Притяжения», «Льда», «Метода», «Метода-2», «Лихих» и «Трассы».

Ранее кинокомпания «Союзмультфильм» зарегистрировала бренд «Чебубу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами