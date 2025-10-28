Mash: в Петербурге семилетнему мальчику оторвало палец на детской площадке

В Петербурге ребенок лишился пальца, гуляя на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел возле одного из домов на Заречной улице, где семилетний мальчик играл на карусели. В процессе движения механизма фаланга пальца правой руки попала в конструкцию качели, и ребенку оторвало фалангу. На громкие крики малолетнего отреагировала находившаяся поблизости женщина, которая незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. У пострадавшего наблюдалось сильное кровотечение.

Медики диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальца на уровне средней фаланги. Мальчика транспортировали в Педиатрический университет для дальнейшего лечения. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

