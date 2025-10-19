Прыжки на общественном батуте кончились двумя переломами для подростка в Башкирии

Shot: в Уфе на детской площадке под подростками провалился батут

Батут провалился под подростками на детской площадке в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам матери пострадавшего подростка, он вместе с друзьями гулял в Кировском районе города, где они нашли батут на детской площадке. Дети решили попрыгать на нем, и в какой-то момент батут провалился.

В публикации отмечается, что одного подростка госпитализировали с переломами двух костей и сотрясением. Ему провели операцию, сейчас он находится в больнице.

По словам матери, аттракцион с площадки исчез. Женщина написала заявление в полицию и просит проверить местную администрацию.

10 октября сообщалось, что в Омске Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования девятилетнего мальчика в одном из городских развлекательных центров.Школьник упал с тарзанки и сильно ударился головой. Ему потребовалась помощь врачей. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг для детей.

Ранее в Кузбассе семилетний ребенок получил перелом позвоночника, упав с батута.