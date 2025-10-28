В Турции произошло землетрясение, несколько зданий разрушено

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Мраморного моря на западе Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Мраморного моря в 22:48 по местному времени (соответствует московскому времени) и ощущалось в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается о разрушениях, информация о числе пострадавших уточняется.

Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 10 километрах от города Сындыргы. Сильные колебания земной коры ощутили жители Стамбула, Измира, Балыкесира и других регионов страны. В некоторых населенных пунктах из-за обрушения зданий возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Опасаясь повторных толчков и новых разрушений, люди покидают свои дома.

На местах развернута работа экстренных служб.

Накануне в акватории Черного моря, неподалеку от Стамбула, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Подземные толчки произошли на расстоянии около 16 км от береговой линии, в северо-западном направлении от Стамбула. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км.

