Гоблин призвал вернуть советскую школьную программу

Блогер Пучков заявил о необходимости вернуться к советской школьной программе
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал идею увеличения срока обучения в школе до 12 лет, а также призвал вернуться к школьной программе времен СССР. Соответствующее заявление прозвучало в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Во-первых, школьную программу верните хотя бы советскую, где людей нормально учили», — сказал он.

Пучков также предложил рассмотреть возвращение практики профтехобразования — систему, в рамках которой школьники по окончании восьмого класса отправлялись учиться в техникум или профессионально-техническое училище (ПТУ) для получения в дальнейшем прикладной специальности.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с 11 до 12 лет, а начинать учебу следует с шести лет. По его мнению, такой подход к обучению обуславливается реалиями времени. Он отметил, что это стало необходимостью, поскольку школьная программа усложняется и дети вынуждены изучать все больше информации.

Ранее в Госдуме предложили ввести мораторий на изменения в системе образования.

