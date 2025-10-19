На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести мораторий на изменения в системе образования

Вице-спикер Госдумы призвал ввести мораторий на изменения в системе образования
true
true
true
close
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести мораторий на внесение изменений в системе образования. Об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Чернышов считает неправильными призывы к проведению новых экспериментов в системе образования, так как в стране и так слишком много экспериментов проводится. В пример он привел ЕГЭ.

«Мне кажется, самое главное, что нужно сделать — это наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений», — сказал депутат.

До этого заместитель секретаря Общественной Палаты Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с 11 до 12 лет, а начинать учебу следует с шести лет. По его мнению, такой подход к обучению обуславливается реалиями времени. Он отметил, что это стало необходимостью, поскольку школьная программа усложняется и дети вынуждены изучать все больше информации.

Ранее Минпросвещения прокомментировало предложение о 12-летнем образовании в школах.

