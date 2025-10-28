На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме указали на снижение роли школы в образовании детей

Вице-спикер ГД Кузнецова: школы перестали быть приоритетным источником знаний
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Современные школы столкнулись с серьезнейшей проблемой: утратой монополии на знания в условиях обилия альтернативных источников информации. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова.

Она считает, что образовательные учреждения должны переориентироваться на формирование личностных качеств ребенка. При этом депутат подчеркнула, что достижение этой цели невозможно без тесного сотрудничества с семьей. По мнению Кузнецовой, наиболее эффективным методом воспитания является личный пример.

«Можно создавать бесчисленное количество методических пособий и читать вдохновляющие лекции, но в первую очередь дети зададут вопрос: «А кто вы? Если вы говорите о семье и семейных ценностях, следуете ли вы им сами? А если у вас нет семьи или детей, как вы можете говорить о ценности семьи?» Мы должны быть готовы дать ответы на эти вопросы нашим детям», — подчеркнула Кузнецова.

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов ранее заявил, что в России следует временно прекратить любые изменения в сфере образования. По его мнению, разговоры о дальнейших экспериментах в образовательной системе контрпродуктивны, поскольку страна и без того переживает период активных нововведений и реформ в этой области.

Ранее Греф назвал применение ИИ в обучении одним из самых перспективных направлений.

