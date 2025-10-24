Греф призвал разумно интегрировать ИИ в образование

Искусственный интеллект становится новым участником жизни человека, помогая осваивать все больше областей знаний и деятельности, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках IX конференции «Больше чем обучение».

«Это требует переосмысления подходов к образованию: темпы развития технологий опережают готовность институтов, и важно не ограничивать, а разумно интегрировать ИИ в процесс обучения, чтобы подготовить человека мыслящего к жизни в новой технологической реальности», — сказал он.

Также Греф назвал применение ИИ в обучении одним из самых перспективных направлений.

«Сегодня проводятся десятки экспериментов, и искусственный интеллект уже лежит в основе всей образовательной экосистемы Сбера. А ключевой компетенцией для сотрудника становится умение работать с искусственным интеллектом», — сказал Греф.

Также в программе трека «Высшее образование» выступили Антон Суворов (РЭШ), Сергей Салихов (НИТУ МИСИС), Сергей Журихин (университет при Правительстве Москвы) и Станислав Страупе (Центр квантовых технологий Сбера).

Всего в конференции приняли участие более 50 спикеров из России, Китая, ОАЭ, ЮАР и других стран.