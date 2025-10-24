На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Греф призвал разумно интегрировать ИИ в образование

Герман Греф: ИИ становится новым участником жизни человека
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Искусственный интеллект становится новым участником жизни человека, помогая осваивать все больше областей знаний и деятельности, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках IX конференции «Больше чем обучение».

«Это требует переосмысления подходов к образованию: темпы развития технологий опережают готовность институтов, и важно не ограничивать, а разумно интегрировать ИИ в процесс обучения, чтобы подготовить человека мыслящего к жизни в новой технологической реальности», — сказал он.

Также Греф назвал применение ИИ в обучении одним из самых перспективных направлений.

«Сегодня проводятся десятки экспериментов, и искусственный интеллект уже лежит в основе всей образовательной экосистемы Сбера. А ключевой компетенцией для сотрудника становится умение работать с искусственным интеллектом», — сказал Греф.

Также в программе трека «Высшее образование» выступили Антон Суворов (РЭШ), Сергей Салихов (НИТУ МИСИС), Сергей Журихин (университет при Правительстве Москвы) и Станислав Страупе (Центр квантовых технологий Сбера).

Всего в конференции приняли участие более 50 спикеров из России, Китая, ОАЭ, ЮАР и других стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами