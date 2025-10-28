На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт спрогнозировала средний размер пенсии в России в 2030 году

Эксперт Солодовникова: средняя пенсия в РФ может достичь ₽33 тысяч к 2030 году
Максим Блинов/РИА Новости

Средний размер пенсий в России может достичь 33 тысяч рублей к 2030 году при условии сохранения годовой инфляции в пределах 4-5%. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

По данным эксперта, за последние пять лет средняя страховая пенсия по старости увеличилась на 10 тысяч рублей в номинальном выражении. В 2015 году этот показатель составлял 15 тысяч рублей.

Солодовникова отметила, что страховые пенсии ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции, что обеспечивает их стабильный рост.

Как сообщал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет около 15,5 тыс. рублей. Специалист пояснил, что социальная пенсия предоставляется россиянам, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский прогнозировал, что в 2026 году соотношение средней пенсии к средней зарплате составит от 23 до 25%.

Ранее в России оценили будущую пенсию зумеров.

