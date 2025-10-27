В России оценили будущую пенсию зумеров

Россияне, только начинающие трудовую карьеру, могут рассчитывать на страховую пенсию в диапазоне от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Расчет основан на средней зарплате около 100 тыс. рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет. Таким образом, будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше — за счет отсутствия «провальных» лет, не вошедших в стаж, как это часто было у старших поколений», — отметил Селезнев.

По его словам, при этом Социальный фонд России уже несколько лет сталкивается с крупным дефицитом. Объем поступающих взносов составляет порядка 12 трлн рублей, тогда как расходы на выплаты превышают 17 трлн. Селезнев добавил, что даже нынешние пенсии выглядят завышенными относительно реальных возможностей фонда.

С учетом старения населения и снижения числа работающих, нагрузка на систему будет только расти, допустил финансист.

По данным Социального фонда России на 1 июля 2025 года, средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей в месяц. При этом у работающих пенсионеров она примерно 22,1 тыс. рублей, а у неработающих — 25,8 тыс. рублей.

Ранее был назван средний размер государственной пенсии в 2026 году.