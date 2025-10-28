Россиянам назвали продлевающую жизнь ягоду

Кардиолог Герман Гадельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали сезонную ягоду, способную продлить жизнь. Соответствующий эпизод программы «Жить здорово!» с комментариями экспертов размещен на сайте Первого канала.

По словам Гадельмана, речь идет о клюкве. Он подчеркнул, что всего 100 граммов этой ягоды содержат целых восемь дневных норм антоцианов – соединений, которые защищают клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов. Врач пояснил, что свободные радикалы наносят вред структуре клеток и могут спровоцировать развитие раковых новообразований. Клюква же, благодаря своему уникальному составу, помогает предотвратить этот процесс, тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.

Коновалов добавил, что клюква богата витамином C, который оказывает положительное воздействие на сосуды и зрение.

«Если сосуды ломкие, происходят кровоизлияния, которые отслаивают сетчатку и приводят к ее дистрофии <...> Будет здоровая сетчатка — мы будем видеть хорошо всегда», – уточнил специалист.

Ранее был разработан препарат, продлевающий жизнь на 30%.