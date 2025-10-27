Участника СВО назначили заместителем министра образования Краснодарского края

Участник специальной военной операции (СВО) подполковник Сергей Крившенко назначен на должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба программы.

Согласно сообщению, Крившенко стал участником президентской программы «Время Героев». В новой должности он будет заниматься формированием и координацией патриотических проектов в образовательной сфере региона, включая взаимодействие с молодежью и школьниками.

25 октября трое участников региональных программ подготовки управленческих кадров из числа ветеранов специальной военной операции стали депутатами по результатам Единого дня голосования в сентябре 2025 года. Двое представителей программы «Герои Кубани» заняли места в представительных органах Краснодарского края, а выпускник программы «Герои Симбирской земли» стал депутатом Ульяновской городской думы. Подробности — в нашем материале.

