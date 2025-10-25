От боевого пути — к работе на благо региона: участники программ для ветеранов СВО стали депутатами

Трое участников региональных программ подготовки управленческих кадров из числа ветеранов специальной военной операции стали депутатами по результатам Единого дня голосования в сентябре 2025 года. Двое представителей программы «Герои Кубани» заняли места в представительных органах Краснодарского края, а выпускник программы «Герои Симбирской земли» стал депутатом Ульяновской городской думы. Подробности — в нашем материале.

По поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил на пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия» в декабре 2024 года, в стране действуют специальные региональные программы для ветеранов специальной военной операции. Они открывают участникам возможности принимать участие в управлении страной.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах», — подчеркнул Владимир Путин.

Причиной такого решения стала высокая востребованность проекта — уже тогда в нем стремились принять участие десятки тысяч человек по всей стране. Поэтому еще в Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года президент заявил, что именно участники специальной военной операции — труженики и воины — должны считаться элитой России, участвовать в ее управлении.

«Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — сказал глава государства.

Так появились программы «Герои Кубани» и «Герои Симбирской земли», и у них уже есть первые результаты. По итогам единого дня голосования, состоявшегося в сентябре этого года, депутатом городской думы Краснодара был избран Георгий Кольцов, а в число депутатов Совета муниципального образования Северского района Краснодарского края вошел Кирилл Черноусов. Георгию Кольцову 28 лет. С 2022 по 2024 годы он принимал участие в специальной военной операции, и за проявленную в боевых действиях доблесть Георгий был удостоен двух орденов Мужества и медали «За отвагу». 26-летний Кирилл Черноусов также принимал участие в специальной военной операции. За боевые заслуги он был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

В 2025 году оба ветерана приняли участие в отборе на региональную программу «Герои Кубани», которая реализуется в Краснодарском крае по аналогии с федеральной программой «Время героев». По результатам отбора они стали участниками программы и успешно прошли обучение.

Депутатом Ульяновской городской думы в результате единого дня голосования был избран подполковник Вениамин Некрасов. Герой СВО за боевые заслуги также награжден медалью «За отвагу». Он является участником региональной программы «Герои Симбирской земли», которая реализуется в Ульяновской области по аналогии с федеральной программой «Время героев».

Программа «Герои Симбирской земли» также направлена на формирование и подготовку команды перспективных руководителей из числа участников специальной военной операции. Участники программы проходят профессиональную переподготовку под руководством опытных преподавателей, познают современные технологии управления, изучают основы экономики и финансов, а также нарабатывают практический опыт на стажировках под руководством экспертов.