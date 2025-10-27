На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве девочка попала в больницу после ДТП около метро

В Москве машина сбила восьмилетнюю девочку около метро
В Москве восьмилетней девочке понадобилась помощь после ДТП около метро. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел у станции «Крылатское», в районе Осеннего бульвара. По данным собеседника, автомобиль марки Volkswagen сбил ребенка, после чего врезался в две машины, которые стояли на парковке.

На кадрах с места инцидента заметно, как ребенок лежит под машиной без каких-либо движений. Его окружили медики и спасатели. На другом видео от очевидцев видно, что фельдшеры увозят с места человека.

В результате пострадала только школьница. Известно, что у нее перелом ноги. Прибывшие на место медики госпитализировали ее в медучреждение.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Ревде три школьницы пострадали в аварии. Машина сбила девочек и врезалась в магазин. Прибывшие на место медики двух детей спасти не удалось.

Ранее подросток за рулем Lada перепутал педали в центре Москвы, в ДТП пострадали двое детей.

