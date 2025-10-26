На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток за рулем Lada перепутал педали в центре Москвы, в ДТП пострадали двое детей

В центре Москвы Lada Largus протаранил дерево, пострадали двое детей
Прокуратура Москвы

В Балакиревском переулке в центре Москвы автомобиль Lada Largus врезался в дерево. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Двое детей пострадали в ДТП с участием Lada Largus в Балакиревском переулке в центре Москвы: машина врезалась в дерево, несовершеннолетних госпитализировали. Водитель травм не получил», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видны два автомобиля ГИБДД. Перед столкновением с деревом он пересек тротуар.

За рулем автомобиля находился 15-летний подросток, уточняется в Telegram-канале городской прокуратуры.

«Со слов ребенка, он перепутал педали газа и тормоза. В результате пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров», отмечается в сообщении ведомства.

Пострадавшие госпитализированы с травмами.

Ранее футбольные фанаты заблокировали въезд в Саратов, устроив массовую драку на дороге.

