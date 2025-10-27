Автомобиль сбил трех школьниц и протаранил магазин в уральском городе

В Свердловской области в городе Ревде произошла авария, в которой автомобиль врезался в здание. В аварии серьезные травмы получили три школьницы, спасти медикам удалось только одну, сообщает ГИБДД региона.
Инцидент произошел на улице Чехова. По предварительным данным, мужчина за рулем легковой машины не справился с управлением и сбил школьниц, которые стояли на тротуаре и ждали зеленый свет. После этого водитель протаранил магазин.
На кадрах с места инцидента заметно, как машина виляет по дороге и едва не задевает других участников движения, после чего врезается в здание.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев, в момент ДТП мужчина за рулем находился в состоянии опьянения.
Ранее автобус с туристами протаранил прицеп в Приморье.