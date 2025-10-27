Авиакомпания из Узбекистана открыла регулярные рейсы из Андижана в Петербург

Uzbekistan Airways запустила регулярные рейсы из Андижана в Петербург

Авиакомпания Uzbekistan Airways открыла регулярные рейсы Андижан — Санкт-Петербург — Андижан. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Пулково.

«Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и средам. Вылет из Санкт-Петербурга — в 15:05 [мск], прибытие в Андижан — в 22:00 (время местное)», — говорится в сообщении.

В Пулково добавили, что Андижан стал девятым направлением авиакомпании из Санкт-Петербурга. Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из аэропорта в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган и другие города страны.

4 октября венесуэльская авиакомпания Conviasa открыла рейс по маршруту Каракас — Варадеро (Куба) — Петербург. Полеты будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.

16 октября министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что Касабланку и Санкт-Петербург свяжут еженедельные авиарейсы. Глава МИД отметил, что страну посещает большое количество туристов из России.

