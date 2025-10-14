На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпании Китая ответили на предложение США о запрете полетов над Россией

Авиакомпании КНР выступили против предложения США о запрете полетов над РФ
true
true
true
close
Depositphotos

Китайские авиакомпании выступили против предложения администрации президента США о запрете полетов над Россией при выполнении рейсов в или из Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что против запрета выступили крупнейшие авиаперевозчики Китая — China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines.

В China Southern Airlines заявили, что в случае принятия данного предложения произойдет еще большее нарушение пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами. Оно также противоречит интересам общественности и создаст серьезные неудобства для китайских и американских пассажиров, добавили в авиакомпании.

В Air China считают, что по меньшей мере 4,4 тысячи пассажиров с билетами на ноябрь и декабрь 2025 года могут столкнуться с проблемами при перелетах в случае введения запрета.

10 октября министерство транспорта США предложило ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, как РФ может выиграть от спора Китая и США об авиасообщении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами