Авиакомпании Китая ответили на предложение США о запрете полетов над Россией

Авиакомпании КНР выступили против предложения США о запрете полетов над РФ

Китайские авиакомпании выступили против предложения администрации президента США о запрете полетов над Россией при выполнении рейсов в или из Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что против запрета выступили крупнейшие авиаперевозчики Китая — China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines.

В China Southern Airlines заявили, что в случае принятия данного предложения произойдет еще большее нарушение пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами. Оно также противоречит интересам общественности и создаст серьезные неудобства для китайских и американских пассажиров, добавили в авиакомпании.

В Air China считают, что по меньшей мере 4,4 тысячи пассажиров с билетами на ноябрь и декабрь 2025 года могут столкнуться с проблемами при перелетах в случае введения запрета.

10 октября министерство транспорта США предложило ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

