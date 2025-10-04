На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венесуэльская Conviasa запустит прямые рейсы из Каракаса в Петербург

Аэропорт Пулково: Conviasa запустит прямые рейсы из Каракаса в Петербург
Carlos Jasso/Reuters

Венесуэльская авиакомпания Conviasa открывает рейс по маршруту Каракас - Варадеро (Куба) - Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково в своем Telegram-канале.

«С 2 ноября Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом», — рассказали в Пулково.

Полеты будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600, отметили там.

В ноябре 2024 года Россия и Венесуэла подписали ряд документов, среди которых план развития ключевых направлений сотрудничества двух стран на период до 2030 года. Глава латиноамериканской республики Николас Мадуро подчеркивал, что РФ и Венесуэлу объединяет дух дружбы, братства, уважения и взаимного доверия.

За неделю до этого Мадуро пообещал увеличить количестве авиарейсов из Венесуэлы в Россию. Глава республики отмечал, что многие россияне хотят посетить его страну, в связи чем количество авиарейсов государственная авиакомпании Conviasa было увеличено с одного до трех-четырех в неделю.

Ранее в РАН назвали Венесуэлу ключевым торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.

