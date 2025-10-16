Марокко запустит рейсы между Касабланкой и Петербургом

Касабланку и Санкт-Петербург свяжут еженедельные авиарейсы, рассказал министр иностранных дел Марокко Насер Бурита. Его цитирует ТАСС.

«Были запущены рейсы между Касабланкой и Москвой на еженедельной основе. <...> Запустим и рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург для поддержания поступательного развития туристического сектора», — сказал глава марокканского МИД.

Он отметил, что Марокко посещает большое количество туристов из России.

Бурита прилетел в РФ для участия в заседании российско-марокканской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 17 октября. В четверг он встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, которого пригласил посетить Марокко.

В сентябре спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что Москве и Вашингтону необходимо договориться о возобновлении прямого авиасообщения, а также об открытии визовых центров. Он добавил, что снятие односторонних несправедливых санкций приведет к бурному росту и туристического потока, и взаимных экономических инвестиций.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром.