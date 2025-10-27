На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авиакомпания в Сомали возобновит работу после 33-летнего перерыва

Авиакомпания Somali Airlines возобновит перелеты после 33-летнего перерыва
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Национальный перевозчик Сомали возобновит перелеты после 33-летнего перерыва, заявил министр транспорта и гражданской авиации страны Мохаммед Фарах Нух. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поделиться хорошей новостью с сомалийским народом: до конца этого года Somali Airlines официально возобновит свою деятельность», — сказал глава министерства.

Он добавил, что правительство занимается реконструкцией 15 аэропортов государства, чтобы попытаться «соответствовать уровню соседей». Некоторые проекты находятся уже на стадии поздней реализации.

В апреле сообщалось, что непризнанное государство Сомалиленд хочет получить официальное признание со стороны Соединенных Штатов в обмен на право использования взлетно-посадочной полосы и порта на подконтрольной территории. Речь идет о порте города Бербера на Красном море, а также о взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Бербера.

В Сомали с 1981 года продолжается гражданская война, которая началась с мятежа против президента Мохамеда Сиада Барре и впоследствии привела к разделению страны. Федеральное правительство контролирует только часть территории республики. Некоторые регионы находятся под контролем террористических организаций.

Ранее жителям сектора Газа предложили переселиться в Сомали.

