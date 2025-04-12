Непризнанный Сомалиленд придумал схему для взаимодействия с США

NYT: Сомалиленд хочет получить признание США в обмен на аэродром и порт

Непризнанное государство Сомалиленд хочет получить официальное признание со стороны Соединенных Штатов в обмен на право использования взлетно-посадочной полосы и порта на подконтрольной территории. Об этом сообщет газета The New York Times со ссылкой на источники в непризнанном государстве.

Предложение поступило после того, как официальные власти Сомали, которые не контролируют всю номинальную территорию страны, выступили с аналогичным предложением в адрес Вашингтона — передать под контроль США порты и аэродромы на территориях неконтролируемых Сомалиленда и Пунтленда.

«Теперь Сомалиленд хочет заключить сделку с президентом Трампом, в рамках которой США арендовали бы порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на долгожданный статус государства», — сообщает издание.

Речь идет о порте города Бербера на Красном море, а также о взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Бербера. Сомалиленд находится в непосредственной близости от контролируемой хуситами территории Йемена.

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