Жителям сектора Газа предложили переселиться в Сомали

FT: компания BCG смоделировала перемещение жителей сектора Газа в Сомали
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Сотрудники консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) разработали модель переселения палестинцев из сектора Газа в Сомали и Сомалиленд. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание сообщило, что потенциальные направления для переселения разработаны по заказу израильских бизнесменов. В документе упоминаются Сомали и непризнанный международным сообществом Сомалиленд, а также ОАЭ, Египет и Иордания.

По оценкам BCG, около 25% жителей сектора Газа готовы выехать за пределы анклава, и большинство из них не планируют возвращаться. BCG прогнозирует, что страны, которые примут палестинцев, получат экономическую выгоду в размере $4,7 миллиарда в течение первых четырех лет после начала реализации программы.

Также сообщается, что сотрудники BCG подготовили оценки затрат на удаление мусора и неразорвавшихся боеприпасов, строительство инфраструктуры, включая новый порт и железные дороги, развитие систем здравоохранения и образования, а также частные инвестиции в туризм и производство. Модель предполагает, что данные инвестиции окупятся в течение 10 лет за счет доходов от жилищного строительства, производства и иной экономической деятельности.

До этого ХАМАС не стал рассматривать концепцию релокации населения из сектора Газа, представленную США и Израилем, отказавшись даже от ее изучения.

Ранее грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа.

