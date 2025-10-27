На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области железнодорожники нашли мужчину без головы

true
true
true
close
Pexels

В Свердловской области нашли мужчину без головы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по региону Валерия Горелых.

Неизвестного обнаружили в лесу под Ивдельем около десяти дней назад рабочие-железнодорожники. Изначально предполагалось, что это женщина, однако позже выяснилось, что это мужчина. При каких обстоятельствах он оказался в лесу не сообщается. По предварительным данным, произошедшее не носит криминальный характер.

По данным местных СМИ, неизвестный был привязан к дереву в 59 километрах от Ивделя. Находившиеся на месте железнодорожники заметили странный силуэт, после чего обнаружили скелет без головы.

У мужчины была вязаная шапка. Рядом с ним нашли складной стул, круглые очки, рюкзак, сумку и два кошелька, в одном из которых обнаружили немецкую монету.

До этого в Свердловской области пропала ушедшая в лес за ягодами женщина. Спустя несколько дней ее обнаружили, но спасти не смогли.

Ранее в Красноярском крае сбежавших из школы влюбленных подростков нашли в лесу.

