В лесу на севере Свердловской области нашли скелет женщины без головы

В Свердловской области железнодорожники нашли останки женщины без головы
Shutterstock

В лесу на севере Свердловской области нашли скелетированные останки человека. Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на заявление полиции.

Страшную находку сделали железнодорожные рабочие в районе перегона Улымсос — Оус, который находится в 59 километрах к северо-востоку от Ивделя. Сначала они заметили странный черный силуэт, а затем увидели, что это скелет, привязанный к дереву веревкой. Предположительно, это женские останки.

«При работе на перегоне с пути железнодорожники увидели: на дереве висит привязанный веревкой труп человека. Голова оторванная уже. Веревка профессионально завязана. Тело уже объели», — рассказал источник.

Полицейские просят местных жителей помочь в опознании. Как сообщается, на скелете были зимняя вязаная шапка черного цвета, темно-синий удлиненный пуховик, утепленные брюки и свитер, черные берцы 40-го размера. Рядом нашли складной стул, очки круглые в классической оправе золотого цвета, черный рюкзак, сумку и два кошелька, в одном из которых была немецкая монета 1939 года.

Ранее останки умершего 15 лет назад мужчины нашли после потопа из-за сильных дождей.

