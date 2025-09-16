На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Влюбленных подростков, сбежавших из российской школы для одаренных детей, нашли в лесу

В Красноярском крае сбежавших из школы влюбленных подростков нашли в лесу
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Красноярском крае нашли двух подростков, которые пропали на прошлой неделе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Два школьника, которые на минувшей неделе пропали в городе Железногорске, нашлись в лесном массиве около села Камарчага. Там они находились в палатке.

Несовершеннолетних доставили в Железногорск и передали законным представителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент полицейские устанавливают причины, по которым подростки оставили школу.

Юноша и девушка в возрасте 16 лет обучаются в школе для одаренных детей, откуда и пропали 13 сентября, сообщает NGS24.RU. По словам волонтеров, школьники состоят в романтических отношениях. Отмечается, что они взяли с собой ноутбуки и палатки.

Ранее двое подростков пропали в лесу в Пермском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами