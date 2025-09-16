Влюбленных подростков, сбежавших из российской школы для одаренных детей, нашли в лесу

В Красноярском крае сбежавших из школы влюбленных подростков нашли в лесу

В Красноярском крае нашли двух подростков, которые пропали на прошлой неделе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Два школьника, которые на минувшей неделе пропали в городе Железногорске, нашлись в лесном массиве около села Камарчага. Там они находились в палатке.

Несовершеннолетних доставили в Железногорск и передали законным представителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент полицейские устанавливают причины, по которым подростки оставили школу.

Юноша и девушка в возрасте 16 лет обучаются в школе для одаренных детей, откуда и пропали 13 сентября, сообщает NGS24.RU. По словам волонтеров, школьники состоят в романтических отношениях. Отмечается, что они взяли с собой ноутбуки и палатки.

